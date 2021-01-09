新冠肺炎｜拜登準備加快疫苗供應　讓更多人可以接種

美國政府開始為民眾提供新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，但遭批評供應速度緩慢。候任總統拜登（Joe Biden）發言人1月8日表示，對方上台後承諾會加快疫苗供應，令更多人可以接種。

拜登辦公室發言人唐多克（TJ Ducklo）8日透過聲明指出，拜登覺得有必要加快疫苗供應，同時確保最需要疫苗的美國民眾可獲接種。他亦支持當局即時釋出現有疫苗劑量，認為現屆政府不應扣起供應，從而令更多美國民眾受惠。

唐多克又提到，拜登會在下周公布上台後的抗疫計劃。

輝瑞（Pfizer）與BioNTech聯手研發、以及莫德納（Moderna）的疫苗都要求接種者分別接種兩劑疫苗，因此現任總統特朗普（Donald Trump）政府決定保留部分劑量，令民眾可以接受第二劑疫苗。

根據美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的數據顯示，目前藥廠已經供應2940萬劑量疫苗，但使用率只有27%，接種速度比計劃中落後。拜登日前批評特朗普政府的處理方式，指按照現時進度，或需時數年才完成全國接種工作。

美國醫院協會（American Hospital Association）估計，當地需要在1月1日至5月31日期間，每日為民眾接種180萬劑疫苗，才可在夏天達至群體免疫的目標。

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