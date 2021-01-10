新冠肺炎｜英女王與菲臘親王已接種疫苗

英國白金漢宮（Buckingham Palace）1月9日表示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）及王夫菲臘親王（Prince Philip）已經接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。

王室消息人士向路透社及英國廣播公司（BBC）等傳媒透露，女王伉儷在溫莎堡（Windsor Castle）由家庭醫生注射疫苗，但沒有披露疫苗類型。消息人士亦指，女王決定公布此事，避免外界有更多猜測。

目前英國衛生部門已經批准三款疫苗的緊急使用許可，分別為輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）。

根據英國政府規定，80歲以上人士屬優先接種疫苗的群組，而94歲的伊利沙伯二世及99歲的菲臘親王因此與全國150萬民眾一樣，接種最少一劑量疫苗。當局計劃在2月中之前為1500萬名長者及前線人員完成接種。

英國的疫情持續嚴峻，當地在9日新增1035人病歿，全國至今有超過8萬人喪生，在全球排名第五，其中在8日錄得1,325人死亡的情況，亦打破去年4月以來的單日新高。

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