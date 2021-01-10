新冠肺炎｜英媒：印度60%人口恐已受感染

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續延燒全球之際，英國媒體1月8日指出，印度60%人口或已感染新冠肺炎，控制全球疫情取決於印度。

據俄羅斯衛星通訊社1月8日引述英國路透社報道，印度或已是全球疫情最嚴重的地區。印度成為繼美國之後，第二個感染人數超過千萬的國家。但對於印度給出的這個數據，幾乎沒有多少人相信。

路透社指，印度已經有60%的人感染了，印度如今人口足有13億，是全球人口第二的人口大國，如果真的有60%的人感染了，那人數將達到驚悚的7.8億。

此外，印度醫療條件差，加上國內混亂，貧民窟數量很多，疫情很容易大規模擴散。在疫情爆發的這一年裏，印度雖然報吿的數據很高，但這個數據一直都沒有多高的可信度。因為印度根本做不到大規模對國民進行核酸檢測，印度公布出來的數據，只是檢測到的數據，還有很多人沒有檢測到，這些人都是一個個感染源，遲早會迎來一次大爆發。

▼想看更印度貧民窟的圖片，請點擊放大觀看：

路透社稱，如果將疫情比作一個全球範圍的地震，印度將會是地震的中心區域，或者說就是一個火藥桶。幾乎世界上沒有哪一個國家相信印度說出的感染人數是國內真正的感染人數。

路透社認為，美歐疫情的控制，只是控制全球疫情的一個過程，要想真正控制住全球疫情，那控制印度疫情將會是疫情控制的關鍵。疫情對於印度來說，是一次巨大的考驗，也是對全球的一次考驗。印度如果不能及時控制疫情，控制住疫情的蔓延，那對全球各國來說，都是一個巨大的災難。