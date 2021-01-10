印尼客機墜毀　交通部長：飛機未按既定方向航行

印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架波音737-500客機墜毀後，印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）1月9日表示，墜毀的波音飛機未按既定航行方向飛行。

包括救援潛水員的印尼搜救隊伍10日早上恢復搜索行動，他們帶備儀器準備探測飛機訊號。當局現時已在爪哇海（Java Sea），即千島群島（Kepulauan Seribu／Thousand Islands）海域找到人體殘肢、求生衣、飛機燃油以及飛機殘骸。

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2021年1月9日，這張雷達圖像顯示了印尼三佛齊航空公司SJ182航班從雷達上消失前的飛行軌迹。（AP）

交通部長布迪在1月9日召開的新聞發布會上透露，失事飛機在起飛後沒有按照既定航向飛行。

布迪指出，飛機於當地時間下午2時36分起飛，機師在下午2時37分要求航空交通管制部門允許飛機爬升，並獲得批准，「但空管人員發現飛機航向並沒有朝着75度方向（東北方向），而是朝着西北方向飛行。機場空管人員曾要求飛行員確認航向，但沒過多久，幾秒鐘之後，即下午2時40分，飛機就從雷達上消失了。」失事飛機直到墜毀都沒有發出任何求救訊號。

涉事飛機航班編號為SJY182，從雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）起飛，原定飛往坤甸（Pontianak），即西加里曼丹省首府，機程為90分鐘。客機在大雨中航行，起飛時間因為天氣惡劣而延遲了1小時。

機上載有62人，包括50名乘客和12名機組人員，所以人均是印尼籍。

根據航機追蹤網站Flightradar24在其Twitter帳戶發文稱：「客機起飛後4分鐘失去聯絡。它是1分鐘向下墮逾1萬呎。」