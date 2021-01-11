印尼空難｜新婚1個月攜妻返老家慘遇空難　夫婦二人恐共赴黃泉

印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架載有62人的客機1月9日在首都雅加達（Jakarta）爪哇海（Java Sea）墜毀。這些生死未卜的乘客中包括一對剛在上月結婚的夫婦。

塔姆西爾（Mulyadi P Tamsir）和耶蒂（Makrufatul Yeti）2020年12月結婚。塔姆西爾前同事兼朋友、穆斯林學生協會（Himpunan Mahasiswa Islam，HMI）會長西拉拉希（Alwi Hasbi Silalahi）表示，塔姆西爾帶耶蒂從雅加達登機，一起回老家坤甸（Pontianak）。這樣他就可以向他的大家庭介紹自己的新妻子。

圖為塔姆西爾2018年9月3日在社交媒體上發布的圖片。（Instagram@mulyaditamsir）

卡塔爾媒體半島電視台（Al Jazeera）10日引述西拉拉希稱：「我最後一次與塔姆西爾聊天是關於他的婚禮。然後我聽到的下一件事是他在（失事）飛機上」。

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他指出：「他所有朋友聽到這個消息都很難過，特別是他才剛結婚並開始組建一個家庭。我們正為他及其安全祈禱。全印尼所有穆斯林學生協會都正在哀悼，我們正盡所能地祈禱。」「我們希望他還活着，」 「我們只是在等待。」

除這對夫婦外，另一名女子為探望在外工作的丈夫而搭上這班失事飛機，還有一家人是因為臨時被改航班。