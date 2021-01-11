印尼空難｜5口家疑機票滯銷被改航班　最後留言︰再見，我的家人

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJ182客機1月9日在首都雅加達（Jakarta）爪哇海（Java Sea）墜毀。機上當時載有62人，當中5人所購買的機票原來並非這班機，但最後竟不幸地錯踏不歸路。其中一位事主上機前在社交媒體留言：「再見，我所有的家人。我們回家了。」

卡塔爾媒體半島電視台（Al Jazeera）10日引述民眾尤迪（Yudi Qurdani）報道，其叔叔托尼（Toni Ismail）、阿姨Rahmawati、表親拉蒂（Ratih Windania）和外甥阿塔爾（Athar Rizki Riawan），與Rahmawati年僅4歲的女兒尤姆娜（Yumna Fani Syatuzahr）一同到爪哇島（Java）萬隆（Bandung）旅遊，之後購買NAM航空（NAM Air）9日上午7時返回坤甸（Pontianak）的機票。

↓拉蒂登上飛機前在Instagram發動態：

拉蒂最後留言：「再見，我所有的家人。我們回家了。」

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尤迪說：「但前一天晚上，航空公司告訴我們，航班已改為下午1時30分出發，且它將是一架三佛齊航空的飛機。他們按照他們說的那樣，下午前往機場。」

除這家人外，另一名女子為探望在外工作的丈夫而搭上這班失事飛機。

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印尼國家搜救局（Basarnas）10日公布一些照片，顯示官員收集到的碎片以及疑似來自墜機現場的物品，包括一件粉紅色兒童T恤。尤迪相信，這是尤姆娜的衣服。

圖為1月10日，搜救人員在印尼首都雅加達國際集裝箱碼頭手持一件粉紅色T恤。（Reuters）

NAM航空是三佛齊航空的子公司，尤迪家屬懷疑NAM航空因機票的銷售狀況不理想而合併航班，安排顧客乘搭較晚出發的SJ182班機。這種情況也意味着這一客機還需額外載多6人，分別是NAM航空班機的機師、副機師和4名機組人員。