不是足球的football　特朗普不赴拜登就職典禮　核手提箱怎移交？

美國總統特朗普（Donald Trump）表現出拒絕與下任總統拜登（Joe Biden）順利交接職務的態度。他除了拒絕出席拜登的就職禮、拒絕致電拜登，以及不邀對方前來白宮會面，另一個引起外界興趣的是，內藏與核戰有關的通訊器與密碼「核手提箱」會怎樣移交？

倘特朗普有出席拜登的宣誓就職儀式，美國的核武指揮權力以及「核手提箱」亦在此時交予拜登。隨着他8日表明不會出席，事情就變得複雜了。

美國Business Insider網站1月9日報道，總統的「核手提箱」，正式名稱是「總統緊急手提包」（President's emergency satchel）。它俗稱nuclear football。

外界不會看到特朗普或任何美國總統「拿着」它，因它是由一名軍事助理攜帶，而此人與特朗普是真正「如影隨形」。

《原子科學家公報》非駐研究員施瓦茨（Stephen Schwartz）稱，「核手提箱」至少有3個，由總統、副總統和「指定倖存者」持有。內有通訊工具、密碼以及核戰選項的資料。

美國國防部向Business Insider稱，在移交「核手提箱」方面，就特朗普不出席拜登就職禮已有計劃，但拒絕提供詳情。不過外界仍可從常規做法中，猜測1月20日的情況會是如何。

候任總統往往已在宣誓前被告知其在核武方面的責任。而在就職典禮舉行時，於當天早上或前一天收到的密碼生效。

交收「核手提箱」的時間通常是在就職典禮舉行當天的中午，此時新總統宣誓就任。上任軍事助理會將「核手提箱」交予指定的新任軍事助理。

美國前副總統切尼（Dick Cheney）在一個Discovery紀錄片中指出，傳統上「核手提箱」交收是在場邊進行，不是就職儀式的一部分。

2017年1月20日，在美國首都華盛頓國會山莊，特朗普在美國第45任總統就職典禮上宣誓。 當日，美國當選總統、共和黨人特朗普在美國首都華盛頓國會山舉行的就職典禮上正式宣誓就任美國第45任總統。（新華社）

來自美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）的核武專家克里斯滕森（Hans Kristensen）猜測，屆時很可能參照美國總統突然被殺或是無能力執行職務的情況處理，將核指揮控制權以及所有隨附設備移交予副總統或是其他「指定倖存者」（designated survivor）。

施瓦茨指出，如另一個「核手提箱」（應是指特朗普手上的一個）未準備好，會有另一個在就職典禮前可供使用。他說拜登宣誓時，可能會有一個軍事助理跟隨他進出不同地方而在那一刻，特朗普的核指揮權與控制權將過期。