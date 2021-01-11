東京奧運或再推遲？日媒稱傳改在「這一年」舉行

日本共同社1月10日公布的民調顯示，約有80%民眾由於擔心日本新增的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案持續上升，2021年東京奧運會應該取消或再次延期。

共同社利用電話進行訪問的民調指出，35.3%受訪者希望取消東奧，44.8%人則希望東奧再次押後舉辦。

這場全球最盛大的運動賽事2020年已因疫情推遲舉辦過一次，目前預定2021年7月23日至8月8日在日本首都東京舉行。

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另據日本傳媒《周刊實話》消息稱，日本政府打算在18日宣布取消原定7月開幕的東京奧運，而為了向國際奧委會（International Olympic Committee，IOC）申請補償，日本或將在2032年補辦奧運會。

《周刊實話》是日本娛樂八卦雜誌，創刊於1958年，是日本發行量最大的刊物之一。它的網絡版8日發表題為《東京奧運會1月18日宣布取消，再次申辦2032年奧運會》的文章。文章說，1月18日日本將召開國會，討論2021年度預算方案，由於東京奧運會是否召開對整個預算數額影響很大，因此「奧運會是否舉行的問題不能再拖下去了」。文章表示，這一天將為宣布取消東京奧運會做準備。

文章最後還說，其實在國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）2020年11月訪問日本，會見首相菅義偉、東京都知事小池百合子和東京奧組委主席森喜朗時，大家就已經私下達成過口頭協議，如果東京奧運會無法在2021年夏天舉辦，作為補償，2032年奧運會將留給東京，因為奧運會所有的場館都已經完工，不能讓這些設施浪費。

新華社11日報道稱，把預算問題與奧運會取消這樣重大的決定結合起來，顯然過於牽強。因為東京奧運會推遲造成的預算增加的問題，2020年底就已經得到了順利解決。2020年12月4日，日本中央政府、東京都政府和東京奧組委三方舉行會議，同意三方共同負擔因奧運會推遲帶來的高達28.3億美元的額外費用。

另有日媒分析指，因為2024巴黎奧運、2028洛杉磯奧運已經進入籌備階段，日方或選擇爭取2032年補辦東京奧運。惟上述消息未獲證實是否真確。