馬克龍夫妻豪花逾5百萬買花裝飾官邸　民眾捱重稅怒指總統大花筒

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和他妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）近日被媒體踢爆，2020年在疫情期間花了近60萬歐元買鮮花放官邸，因此被冠上「可恥」的罵名。

法國總統馬克龍被指花費在鮮花的費用太多：

法國政治刊物《Politis》指出，馬克龍夫婦去年花費54.1萬歐元（約5,104,579港元）買鮮花並放在官邸愛麗舍宮內。這代表他們的鮮花預算是前總統奧朗德（Francois Hollande）和薩爾科齊（Nicolas Sarközy）的5倍之多，引起民眾激烈反彈。

奧朗德在2012年至2017年間擔任法國總統，2011年花了11.7萬英鎊（約1,222,952港元）買鮮花，而薩科齊在2007年至2017年間擔任總統，據報花費12.9萬英鎊（約1,348,373港元）買鮮花。

據報道，馬克龍夫婦花了約1.8萬英鎊（約19萬港元）買植物、1.8萬英鎊（約19萬港元）買蘭花、逾2.8萬英鎊（約29萬港元）買觀葉植物、以及約36萬英鎊（約376萬港元）購買用來製作花束的鮮切花。

夫婦倆的鮮花支出震驚外界，新冠疫情重創法國經濟，馬克龍才承諾推動1000億歐元刺激方案以應對疫情衝擊。

不少民眾在社群媒體上痛批他們兩夫婦很可恥，有人說，「我們被要求存錢，我們被課更重的稅，結果他卻在爽」。另一人發推文說，「有夠丟臉，這對那些一無所有的人很不尊重，浪費公帑」。

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