【新冠肺炎】法國總統馬克龍確診　須居家隔離7天

法國總統府12月17日表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）對新型冠狀病毒（COVID-19）呈陽性反應。

愛麗舍宮（Elysée Palace）總統府的聲明指，馬克龍出現病徵後，當局隨即為他進行病毒檢測，最終證實馬克龍確診。他現時根據衛生指引在家隔離7天，聲明強調馬克龍會在家中領導國家，包括透過視像舉行會議，但他的公開活動包括22日訪問黎巴嫩等行程則取消。

當局現正追蹤可能與他有接觸的人，通報馬克龍確診一事，而總理卡斯泰（Jean Castex）則因為在過去數天與馬克龍有接觸而須接受隔離檢疫。

法國的疫情持續嚴峻，當地衛生部門16日指，全國新增17,615宗病例，是自11月21日以來的最大單日升幅，另有再多289人死亡，比前一天的307人稍為回落。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至17日下午5時28日，法國總共有2,465,126宗確診個案、59,472人不治。

現時全球多國都開始有疫苗供應，卡斯泰16日表示，當地最快可能在12月底開始為全國民眾安排接種疫苗。

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