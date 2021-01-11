美軍方稱國會暴亂疑涉本土恐怖主義　警告總統就職禮或有襲擊

美國陸軍部長瑞安・麥卡錫（Ryan McCarthy）1月10日向一名眾議員透露，基於總統特朗普（Donald Trump）支持者於6日闖入國會的事，當局已立案調查，最少25宗案件疑涉及本土恐怖主義。

路透社10日引述眾議院軍事委員會成員克羅（Jason Crow）指，麥卡錫向他說，國防部留意到直至包括1月20日拜登（Joe Biden）就職典禮舉行的多天，那些自命是恐怖份子的人會構成更多可能的威脅。

曾任美國陸軍遊騎兵的克羅稱，當局搜到長槍、汽油彈、爆炸裝置及膠索帶，這顯示國會內的人是倖免於難。他的意思應是，當天可能會發生更嚴重的事。

美國會暴亂：圖為1月6日，總統特朗普支持者在示威期間爬牆進入國會。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）9日報道，多倫多大學網絡安全監察組織Citizen Lab的高級研究員斯科特-雷爾頓（John Scott-Railton）表示，他很擔心美國總統就職典禮。他說當普羅大眾被國會暴亂嚇壞之際，在右翼份子進行對話的一些地方，這是被視為成功的事。

《華盛頓郵報》10日指，號召民眾在20日前參加示威的消息已在網上猖獗地流傳數周。有人在總統就職典禮當日發起被稱為「百萬民兵組織遊行」（Million Militia March）的活動。