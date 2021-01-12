新冠肺炎｜巴西即將公布科興疫苗測試結果　媒體稱有效率不足60%

巴西有媒體報道，中國科興生物研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，有效率不足60%，雖超過世衛的50%標準，但低於早前傳出近80%有效率。

圖為9月24日，科興生物疫苗生產工場中，工作人員正在包裝生產的疫苗。（Reuters）

巴西與科興合作進行疫苗臨床試驗的聖保羅Butantan生物醫學中心，預定在當地時間1月12日中午時間公布詳細測試結果。巴西新聞網UOL引述已閱讀報告的消息人士報道，科興疫苗的有效率只介乎50%至60%之間。

Butantan生物醫學中心回應時否定有關報道，指任何傳聞的疫苗有效率消息都不準確，他們將在12日公開報告及結果。

在較早前，有巴西研究人員曾表示科興疫苗有78%的有效率，同時有完全阻止病情惡化至嚴重的能力。印尼在11日亦宣布，指根據臨床測試，科興疫苗有65%的有效率。

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世衛訂立的疫苗門檻有效率為50%，一般相信科興疫苗能超過此最低門檻，但未知正式結果為多少。目前已公布的疫苗有效率中，以輝瑞疫苗、莫德納及俄羅斯衛星-V疫苗有超過90%的有效率，英國阿斯利康與牛津共同研發的疫苗有效率為70%。