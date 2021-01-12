新聞教室｜即使等100日才成功彈劾　對特朗普仍有重大影響

美國民主黨將對特朗普（Donald Trump）第二次彈劾，這會是美國史上首次有總統遭兩次彈劾。而這次民主黨提出的指控只有一個：煽動暴亂。目前有指民主黨會待3個月後，即拜登上台執政百日後才把議案提交參議院，若那時才通過彈劾，還會對特朗普造成什麼影響？

圖為1月11日，美國國會山莊大樓。國會將對特朗普進行第二次彈劾。（Reuters）

國會眾議院由民主黨掌控，民主黨提出的彈劾議案相信會順利於眾議院通過。目前未知有多少共和黨員會倒戈，但若民主黨不即時把議案提交參議院，特朗普將如期在1月20日卸任。然而，即使延遲百日才把彈劾議案提交參議院，成功通過彈劾仍會對特朗普未來造成重大影響。

1. 特朗普或無法在2024年參選總統

過去曾有多個報道指，特朗普考慮在卸任後，維持影響力至2024年捲土重來。但若彈劾案成功通過，國會可再提交議案阻止特朗普參選，而與彈劾案不同，有關議案只需過半數支持即可。因民主黨已在大選中成功掌控參眾兩院，成功彈劾將意味有關動議將更容易獲得通過。

2. 特朗普或喪失卸任總統待遇

美國前任總統法（Former Presidents Act）說明，卸任總統可獲得福利待遇，包括等同一般企業行政總裁的基本薪酬，及提供為聘請員工和開設辦公室的津貼。根據美國人事管理局（OPM）數據，2020年企業行政總裁的基本薪酬為一年21.92萬美元。

不過有關法案不包括憲法第2條第4款予以罷免的總統，也就是彈劾。這意味若特朗普遭成功罷免，特朗普原享有的卸任總統福利可被取消。

圖為1月7日，民主黨眾議院議長佩洛西舉行例行記者會。民主黨將對特普進行第二次彈劾。（Getty）

3. 特朗普或喪失特勤局保護

美國前任總統法還包括了特勤局繼續對卸任總統的人身保護，有關福利或同樣會喪失。不過因在2013年通過的《前總統保護法》（Former Presidents Protection Act）中未有訂明前總統是如何卸任，因此是否享有保護可能成為爭議，需經法庭裁定解決。

4. 衝擊特朗普政治前途

由於彈劾案需要兩院三分之二支持，若通過將意味有相當數量的共和黨議員倒戈。這將意味共和黨與特朗普劃清界線，反對特朗普在2024年參選。

這不僅會終止特朗普捲土重來的機會，亦打擊其在共和黨的影響力。今天共和黨在特朗普的影響下成功吸引極端右翼選民支持，亦把共和黨「特朗普化」，共和黨若支持彈劾案會成為共和黨告別特朗普化的契機。