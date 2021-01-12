新聞教室｜彈劾特朗普　美國民主黨啟動　今起4個「重要日子」

美國總統特朗普（Donald Trump）被指於1月6日煽動支持者闖入國會，事件演變成暴亂，這成為美國民主黨議員口中，總統犯下可因此被彈劾的「嚴重罪行和不檢行為」。即使他20日離任，民主黨人會於本周向副總統彭斯（Mike Pence）施壓、要求他罷免特朗普，或向特朗普發動第2次彈劾，嘗試令他提前下台。

美國會暴亂：圖為1月7日，副總統彭斯在國會聯席會議上，參與確認2020年總統選舉結果的程序。（AP）

以下4個「重要日子」議程：

1月11日

眾議院民主黨人11日會嘗試通過一項議案，要求彭斯引用憲法第25修正案。議案指控特朗普向選舉官員施壓，以推翻他在2020年總統選舉中落敗的結果，以及鼓勵支持者闖入國會。

眾議院會在美東時間11日上午11時（香港時間12日午夜零時）開會。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在當日下午安排了與黨員的關門視像會議。

美國會暴亂：圖為1月8日，總統當選人拜登在特拉華州演講。（AP）

1月12日

佩洛西指，共和黨若在11日阻止議案通過，眾議院會在12日舉行正式而有紀錄的投票。眾議院由民主黨掌管，因此預料議案可通過。

投票可向彭斯施壓，但它不會強迫他行動。它會給予彭斯24小時來回應。

1月13或14日

如果彭斯沒有行動，眾議院會就彈劾特朗普一事表決。民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）、西西蘭（David Cicilline）及拉斯金（Jamie Raskin）已草擬彈劾條款，條款獲逾200名黨友支持。

眾議院規則委員會會為辯論彈劾條款及投票設下規範，辯論及投票最快可在13或14日舉行。

美國會暴亂：圖為1月6日，總統特朗普在首都華盛頓的集會上演講。（AP）

1月19日後

眾議院通過彈劾條款後，會由在19日復會的參議院舉行審判。要有三分之二參議員投票贊成，才可裁定總統有罪及令他下台。

在總統當選人拜登（Joe Biden）就職的首周，參議院的時間可能會被彈劾消耗，以致未能為確認他的內閣提名人選及政策優先事項投票。眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn ）10日向美國有線新聞網絡（CNN）提議，眾議院可在拜登就職滿100天後才將彈劾案交由參議院審判，以避免上述情況。特朗普有可能被取消再擔任公職的資格。