Parler起訴亞馬遜切斷其網站託管服務　指責存在政治動機

遭到多家科技巨頭圍堵封殺的社交媒體Parler決定起訴亞馬遜，指責對方切斷Parler的網站託管服務的舉措「虛偽」，有政治動機。

路透社1月12日報道，受美國右翼保守派人士以及總統特朗普支持者歡迎的社交媒體Parler當天決定起訴亞馬遜，指控其關閉Parler的決定「非法且具有政治動機的」，令其競爭對手推特受益。

Parler在提交給西雅圖地方法院的反壟斷訴訟中表示，在蘋果與Google將Parler應用從其移動程式商店中移除後，亞馬遜隨即在10日晚間突然切斷了Parler網站託管服務，此舉造成「致命打擊」。

Parler表示，亞馬遜的行為是「虛偽的」，原因是近期Twitter上有一條熱門推文關於「絞死美國副總統彭斯（Mike Pence）」，而亞馬遜並沒有威脅中斷Twitter的網絡服務。

亞馬遜方面則表示，該訴訟沒有法律依據，公司對Parler合理監管平台以及移除煽動暴力內容等方面缺乏信心。

Parler創立於2018年8月，其目標是成為「言論自由的主流社交媒體替代品」，很多用戶為右翼保守派人士以及特朗普支持者，由於平台審核政策相對寬鬆，因此用戶數量在最近幾個月出現激增並達到1,000萬。

在美國國會大廈1月6日遭暴力示威者攻佔後，Parler遭指控用於策劃事件。1月9日，蘋果與Google宣布將Parler應用程度在手機商店內移除，亞馬遜則宣布將終止為其提供網絡託管服務AWS。