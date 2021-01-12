澳洲因憂中建集團與解放軍連繫　否決中建對Probuild收購要約

澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）以國家安全為由否決中國建築集團有限公司（以下簡稱「中建集團」）對當地建築承包商Probuild的收購要約。

中建集團原計劃斥資3億澳元收購南非企業Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.（WBHO）持有Probuild的88%股份，但弗萊登伯格以國家安全為由否決此一收購要約。中建集團已撤回收購要約。

澳洲news.com.au在12日報道，害怕中國會因Probuild收購案而取得澳洲國家基礎建設敏感資料，包括維多利亞省新警察總部及生物製藥公司CSL新總部大樓的設計，是當局決定禁止交易的原因。CSL目前正為澳洲生產新冠肺炎疫苗。

Probuild執行主席格雷（Simon Gray）對此不滿，稱這是一個笑話。他說Probuild在重大建基如鐵路、機場及隧道的參與，較競爭對手John Holland少，它卻在2015年被中國交通建設收購了。

中國：貿易問題政治化

《環球時報》1月12日消息，外交部發言人趙立堅在當天舉行的例行記者會上對「澳洲政府以國家安全為由否決中建集團收購要約」一事予以回應。

趙立堅表示，這是澳洲政府將貿易、投資問題政治化，違背市場經濟原則和中澳自貿協定精神，對中國企業採取歧視性做法的最新例證，澳方行為干擾中澳務實合作的良好發展勢頭，對自身形象和信譽造成損害。

趙立堅指出，中澳經貿投資合作的本質是互利雙贏，任何將正常商業合作政治化，並以所謂「國家安全」為由進行政治干預的做法都是錯誤的，希望澳方堅持開放市場與公平競爭的原則，為包括中國在內的各國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。