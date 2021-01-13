新冠肺炎｜加拿大安大略省預測患者急升10倍　宣布進入緊急狀態

加拿大新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續蔓延，安大略省繼2020年12月26日開始封城措施後，2021年1月12日宣布進入緊急狀態，進一步加強防疫。

圖為1月7日加拿大多倫多一間護老院，醫療人員正搬送一名長者前往救護車。（Reuters）

路透社報道，當地專家就安大略省新冠疫情評估的最新數字，預料若疫情持續擴散，在2月中每日新增感染人數將上升接近10倍至2萬人。當局決定宣布進入緊急狀態，加強防疫。

新措施伴隨居家令在1月14日生效，所有居民除必要外需留在家中，室外活動亦不能超過5個人聚集，所有非必要地盤工作亦需停工。

安大略省省長福特（Doug Ford）表示明白居家令對民眾生活造成影響，但希望民眾能遵守規矩，並稱當局會加強力度實施和巡察。

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加拿大政府2020年12月時已購買大批疫苗，連同最新訂購的2,000萬劑輝瑞製藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）的疫苗，預料將會有8,000萬劑疫苗在2021年內可投供使用。目前主要針對前線工作人員及護老院長者等優先接種。

截至1月12日，加拿大新增7,892宗確診，累計66.8萬人受感染。