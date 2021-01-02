加拿大高官出國度假　卻扮防疫上傳留家影片　遭揭發引咎辭職

加拿大安大略省（Ontario）財長菲利普（Rod Phillips）在聖誕期間無視省政府呼籲出國度假，還在社交網站上傳留家影片，誤導外界以為他留家抗疫，事件曝光後引發眾怒。安大略省政府2020年12月31日宣布菲利普辭職，他向公眾道歉，承認犯下「愚蠢的錯誤」。

加拿大安大略省財長菲利普（Rod Phillips）在防疫期間出國度假，引發眾怒，2020年12月31日辭職（Rod Phillips Twitter網頁）

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，安大略省政府呼籲民眾避免不必要的外遊，但當地高官菲利普遭揭發在12月13日與家人出國，飛往天氣和暖的加勒比海小島聖巴茨島（St Barts）度假，直至12月31日早上才返回多倫多。

菲利普抵達多倫多機場時向記者表示，要為自己犯下「愚蠢的錯誤」道歉，又稱「明顯地，我在判斷上犯了重大錯誤，我會就此負責。」

輿論除了批評菲利普無視政府呼籲外，還指責他度假期間在Twitter發帖「假扮留國」，包括在12月24日平安夜，他上傳自己在室內坐在火爐旁的影片，但其實影片為預先錄製，菲利普當時真實身處的加勒比海小島，當地氣溫超過攝氏25度。

↓菲利普12月24日上傳的留家影片↓

It's #ChristmasEve. To my constituents in #Ajax & people across Ontario, all the best during this special time of year. Even as COVID-19 changes how we celebrate, we should reflect on what makes Christmas so special to us - including family & the act of giving. #MerryChristmas! pic.twitter.com/AX7hKWA88n — Rod Phillips (@RodPhillips01) December 24, 2020

菲利普在聖誕期間又曾上傳自己探訪中小企的帖文，省政府事後表示，帖子內的照片是在菲利普度假前拍攝。當地媒體又指，12月16日，菲利普曾透過Zoom參與一場公開的視像會議，他當時以多倫多一個公園為虛擬背景，身穿襯衫與毛衣，外界不知他身在加勒比海。

Business owners are struggling because of #COVID19. I’m glad I had the opportunity to check in with some of our local #Ajax businesses earlier this month to see how they are doing. Support is available. Please visit https://t.co/PsF17dNegX for details. pic.twitter.com/hvPKo372Wa — Rod Phillips (@RodPhillips01) December 24, 2020

12月29日有加拿大媒體開始報道菲利普外遊的消息，引發當地社會嘩然。安大略省長福特（Doug Ford）12月30日承認他在2周前已知道菲利普去旅行，但強調菲利普沒向他人透露前往加勒比海聖巴茨島。

福特之後在12月31日表示，已接受菲利普的辭職，現任財政委員會主席拜特倫福爾維（Peter Bethlenfalvy）將接替他的職位。

▼相關圖輯：想了解歐洲、非洲和美洲國家如何迎接新年，請點擊以下圖輯：