韓國16個月大女嬰疑遭養母虐待致死　檢方要求加控謀殺罪

韓國16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）疑遭養父母虐待致死，事件引發眾怒，首爾南部地方法院1月13日審理案件，檢察官向法庭申請加控養母張某謀殺罪。

養母張某原本被控虐待兒童致死、遺棄兒童等罪名，但檢察官質疑她可能有意圖殺害鄭仁，或最少可能一直意識到鄭仁會因懷疑曾發生的毆打或其他虐待行為而死亡，因此檢察官與法醫專家重新評估女嬰死因。養父則被控虐兒及疏忽照顧的罪名。

檢方最終決定對養母加控謀殺罪。檢方表示，被告明知其加害行為可能造成死亡，仍繼續對受害兒童施加暴力，因此構成殺人罪。

承認曾致女嬰骨折

被告律師則否認被告故意傷害女嬰，不過承認張某有時會以暴力行為對待死者，例如「掉下」、「推」和「搖」，導致她骨折。

↓有網民在Twitter祝願鄭仁能夠安息

This is so heartbreaking😭💔 You didn't deserve this Jungin😞 May your Soul rest in peace❤💫 The world didn't deserve you. Those 'PaRenTs' and every beast like them sould be punished harshly. #정인아_미안해 #SorryJungin #JusticeForJungin pic.twitter.com/cZxA65yT6r — Hope⁷ (@_bproof) January 3, 2021

警方曾接到虐兒舉報

年僅16個月大的鄭仁2020年2月被領養，但警方5月起已接到3宗鄭仁受虐的舉報，不過因找不到疑犯而結束調查。

鄭仁最終在2020年10月13日死亡。她生前腹部曾被重擊，導致腸胃破裂、頭蓋骨、肋骨、鎖骨及腿骨都骨折；其胰臟嚴重受損，更有內出血的情況。

案件在韓國電視台SBS調查節目《我想知道真相》（그것이알고싶다）報道後成為韓國熱門話題。