韓國童被領養「胃破骨折」慘死　23萬人聯署要求告狠心養父母謀殺

韓國16個月大的女童鄭仁（Jung In-i，音譯）2020年10月13日死亡。她是被養父母接到家中9個月後遭虐待致死。死者生前腹部曾被重擊，導致腸胃破裂、頭蓋骨、肋骨、鎖骨及腿骨都骨折；其胰臟嚴重受損，更有內出血的情況。

儘管警方在5月起5個月內接到3次舉報稱鄭仁受虐，惟最後仍稱找不到疑犯、結束調查。警方處理手法為人詬病，案情亦震撼韓國社會。

案件在韓國電視台SBS調查節目《我想知道真相》（그것이알고싶다）報道後成為韓國熱門話題。截至1月4日，已有23萬人在青瓦台網站聯署要求公開養父母身份，以及對他們控以謀殺罪。Instagram上以「#鄭仁我很遺憾」標籤發文有38,000次，BTS防彈少年團成員Jimin，以及領養2名女兒的女星辛愛羅都有以類似的標籤發文。政界人士亦紛紛發表意見。

總統文在寅也透過青瓦台發言人稱這是非常不幸的事件，並說必需在整個領養兒童的過程中加強支援、政府管理以及監管。他叮囑保健福祉部等相關政府部門應遵照《領養特別條例法》第4條，在領養兒童過程以他們利益為最優先。總統所屬共同民主黨最高委員盧雄來（노웅래，音譯）稱為防止再發生同類事件，虐童刑罰應加一倍，以及施虐者的身份會被公開。

鄭仁的養母2020年11月被控以虐待和疏忽照顧兒童罪名。她2020年2月收養女嬰，約1個月後被發現虐待她。女童養父也因疏忽照顧及援助而被起訴。養父母會在1月13日出庭。

↓涉嫌殘忍虐童的養母：

現年33歲的養母本已育有一名女兒，2020年2月決定領養受害女童，為女兒添一名玩伴。他們一家人還曾亮相韓國教育放送公社（EBS）一個內容以領養家庭為主的紀錄片《一個普通的家庭》（어느 평범한 가족，暫譯）。她當時抱着女嬰為其慶祝生日，一家樂也融融的模樣。惟當時有目光銳利的觀眾稱女嬰額頭上疑似出現奇怪的傷痕。