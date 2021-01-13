美國眾議院通過彈劾特朗普　成為史上首位兩度遭彈劾總統

美國眾議院1月13日舉行會議，討論彈劾總統特朗普（Donald Trump）議案，由於民主黨控制眾議院，因此在表決時沒有受到太大阻力，亦令特朗普成為美國史上首位遭到兩度彈劾的總統。而民主黨表示彈劾議案獲通過後，就會即時交由參議院審理，惟參議院多數黨領袖表明無意在拜登（Joe Biden）上台前審議罷免案。

這場國會彈劾戰由民主、共和兩黨辯論會議規則揭開序幕，他們通過會議規則後，隨即進行兩小時討論特朗普的罪狀，並在同日下午4時前進行投票。最終在10名共和黨人倒戈支持下，以232對197票通過特朗普煽動叛亂的彈劾條款。

路透社引述一名共和黨參議員幕僚消息，指該黨不排除最快在15日於參議院審理彈劾議案，但強調現時未有最終決定。不過參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的發言人之後表示，麥康奈爾反對在19日舉行會議，意味彈劾或會拖延至拜登上台後才完成。另外他亦未對自己的投票取向表態。

不過即使參議院不會在特朗普任期屆滿前審議彈劾議案，但該院一旦有三分二議員裁定他罪名成立，就可能令他被禁止參與2024年總統大選。

而在會議舉行前，眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）向全國廣播公司（NBC）表示，議案通過後會立即呈交參議院。他在會上表言時，稱不認同共和黨人「加快彈劾只會導致國家更分裂」的言論，強調有人需為國會遭到衝擊而負責，而總統的行為就需要國會採取快速而清晰的行動，並指「如果這些行為不值得彈劾，那到底甚麼是可彈劾罪行？」

美國國會1月13日辯論彈劾總統特朗普，而在表決前，大批國民警衛隊在國會大樓內外戒備。（AP）

另外因應國會表決彈劾議案在即，大批國民警衛隊在國會內外部署。