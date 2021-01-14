特朗普再面臨彈劾在即　紐約市及多間銀行紛紛割席

美國總統特朗普（Donald Trump）的任期餘下一周時間，但他繼續面臨下台壓力，同時亦遭多間機構封殺，其中紐約市1月13日宣布，取消三份與特朗普集團（Trump Organization）的合約。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在聲明表示，特朗普煽動對美國的叛亂，導致5人喪生，並威脅阻礙移交權力。他強調紐約市不會與那些做過無法原諒行為的人有任何形式來往。

白思豪指，當局會取消特朗普集團在曼哈頓中央公園的旋轉木馬、以及在布朗克斯區（Bronx）溜冰場及高爾夫球場的每年總值1700萬美元營運合約。而美國PGA亦投票取消2022年在新澤西州特朗普名下的高球場舉行PGA巡迴賽。

另外多間銀行、包括特朗普的最大貸款商德意志銀行（Deutsche Bank）都傳出不再向特朗普的企業貸款，而曾經與特朗普關係密切的紐約Signature銀行則表明割席。這意味特朗普一旦無法再融資，他就可能要自掏腰包償還貸款。

對於持續的封殺潮，特朗普的兒子埃里克（Eric Trump）批評，現在生活在一個取消文化的時代，但情況並非今周才開始，而是自己一家長年遭到如此對待。他認為，只要自己與對方意見相左、如果遭對方討厭，他們就會用盡一切抹殺自己。