新冠肺炎｜俄羅斯女確診5個月　體內發現18種變種病毒

俄羅斯國營電視台1月12日報道，國內一名患有惡性淋巴瘤（malignant lymphoma）的女子感染新型冠狀病毒（COVID-19）5個月後，科學家在她體內發現18種不同的變種病毒。

今日俄羅斯電視台（RT）12日報道，這名47歲女子2020年4月受感染，之後一直與病毒搏鬥，直到9月其病毒檢測結果仍呈陽性反應。

免疫學家克留奇科夫（Nikolai Kryuchkov）在接受莫斯科日報MK（Moskovsky Komsomolets）時稱：「專家注意到，（病毒在）體質薄弱人士體內（時），突變率較正常人高幾倍。」

克留奇科夫表示，新型冠狀病毒在免疫系統較弱的人體內會迅速出現變化，而這名女患者就是屬於這種情況。

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報道指，來自1間醫院和4間大學的研究人員分析她的基因組，發現2種與丹麥水貂變種病毒同類的變種病毒，以及1種與英國變種病毒同類的變種病毒。

另一名基因排序專家沃爾奇哥夫（Pavel Volchkov）向《消息報》（Izvestia）表示，指俄羅斯發現的新變種新冠病毒與英國的變種病毒株是同一類，它們有相同的突變，但亦有獨特性質。

負責研發「衛星五號」（Sputnik-V）疫苗的加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心（Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology，）負責人金茨堡（Alexander Gintsburg）11日指，俄羅斯很可能已出現新的變種病毒。

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