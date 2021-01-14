王毅訪問印尼　指國際社會期待美國新政府重返多邊主義

中國國務委員兼外交部長王毅1月13日訪問印尼，與總統佐科維多多（Joko Widodo）會面，表示中方願繼續支持兩國企業開展新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗生產和採購合作。他出席記者會時，提到國際社會都期待美國新政府能重返多邊主義。

王毅說，兩國成功開展新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗和疫苗緊急使用，成為地區國家和發展中國家疫苗合作的典範。他指，中方願繼續支持兩國企業開展疫苗生產和採購合作，共同促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。

王毅還與印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）舉行會談並共同會見記者。被問到如何堅持多邊主義，王毅指出，國際社會都期待美國新政府能重返多邊主義，中方對此也持歡迎態度。他說，真正的多邊主義應堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，遵守國際關係基本準則；應堅持尊重各國主權，大小國家一律平等；應堅持世界多樣性，尊重各國正當發展權利和自主選擇發展道路；應堅持國際上的事情由大家商量著辦，推動實現國際關係民主化。

王毅強調，中方反對以多邊主義為幌子，搞封閉的集團政治；反對以多邊主義為藉口，將少數國家制定的規則強加給國際社會；反對將多邊主義意識形態化，打造針對特定國家的價值觀同盟。他認為，只有踐行真正多邊主義，才能維護好世界的和平、穩定和發展。推行偽多邊主義，只會製造新的分裂、引發新的衝突，國際社會對此應加以警惕。

圖為2021年1月13日，中國外交部長王毅和印尼外交部長蕾特諾會面，二人會後出席記者會。（美聯社）

雙方聯合聲明提到，期望擴大從印尼的進口以及中國於印尼的投資，營造兩國更加健康和平衡的貿易增長。蕾特諾促請中國移除印尼主要產品的貿易壁壘，例如棕櫚油、漁獲、水果和燕窩，解決貿易不平衡。