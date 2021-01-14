美共和黨無意統一否決彈劾特朗普　讓黨員自行決定投票

美國國會眾議院通過彈劾特朗普（Donald Trump）議案，讓特朗普成為美國史上首位被彈劾兩次的總統。這次彈劾共有10名共和黨議員倒戈支持，但即使未有投贊成票，共和黨內對特朗普的意見亦開始出現變化。

圖為1月6日，在國會大樓內的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。（Getty）

眾議院通過彈劾案後，需要把彈劾案交予參議院審理。但由於參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）無意提前召開會議，議案相信要待候任總統拜登（Joe Biden）上任後才會審理。

即使如此，與上次就「通烏門」事件彈劾不同，這次共和黨議員未有斬釘截鐵地反對彈劾案。麥康奈爾在給予黨友的備忘錄上表明自己立場：我未有最終決定，要待參議院審理時參考法律意見，與上次彈劾中直接要求黨友投票反對顯著不同。

麥康奈爾在共和黨內有最大影響力，美國《紐約時報》報道，他甚至對民主黨發動彈劾感到高興，認為這是把特朗普逐出共和黨的好機會。

在眾議院共有10名共和黨議員倒戈支持彈劾案，但即使未有投票贊成彈劾，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）亦表示，特朗普需要為暴徒衝擊國會大樓負責。

外界分析認為共和黨兩院領袖的態度，是讓共和黨人自行決定是否支持彈劾案。參與倒戈的共和黨三號人物利茲（Liz Cheney）表示，國家正面臨自內戰以來最大的憲政危機，因此決定彈劾特朗普。

不過有共和黨員反對把特朗普逐出共和黨，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示這等同否定支持特朗普並投票給共和黨的數以百萬計選民，這會對共和黨造成莫大傷害。參議員魯比奧（Marco Rubio）亦擔憂如此做會等同讓特朗普「殉教」一樣，造成不良影響。