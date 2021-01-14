美國眾議院再度通過彈劾特朗普議案　一文睇清罷免總統程序與歷史

美國眾議院1月13日討論彈劾總統特朗普（Donald Trump）議案，最終成功通過，令特朗普成為史上首位兩度遭彈劾的美國總統。 到底美國彈劾制度由何以來？罷免總統有何程序？過去又有誰曾被彈劾？馬上為你解答以上問題。

美國國會1月13日辯論彈劾總統特朗普，而在表決前，大批國民警衛隊在國會大樓內外戒備。（AP）

什麼是彈劾？

彈劾源自於英國，英國在1376年首次出現彈劾的案例。美國的殖民地以及早期的州政府均遵循英國彈劾法的審判方式。根據美國憲法規定，眾議院具有彈劾的唯一權力，而參議院則擁有審判所有彈劾案的唯一權力。

有份制定美國憲法的開國元勳之一漢密爾頓（Alexander Hamilton）曾解釋彈劾的定義，他說彈劾是公職人員被指違反公共信任後，國家進行追究的一種方法。

美國憲法第二章第四條列明，倘若總統、副總統或所有公務員因犯下叛國、行賄或其它重罪和輕罪被彈劾，都應該罷免其職位。

彈劾：已知最早的彈劾案例出現在1376年，英國議會以彈劾手段，罷免英格蘭國王愛德華三世（Edward III of England）的數名大臣。圖為這位國王的畫像。（Getty Images）

彈劾需要經歷什麼程序？

眾議院對總統提出指控，指他參與一項「嚴重罪行和不檢行為」（high crime or misdemeanor）。眾議院通過彈劾條款後，彈劾會交由參議院審理。

憲法規定，要得到三分之二參議員投票贊成，才可裁定總統有罪及令他下台。

如果參議院進行審判時全體100名議員都在場，要有17名共和黨議員倒戈，彈劾才會成功，是很難達到的門檻。而且參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明，無意在拜登（Joe Biden）上台前審議罷免案。

而特朗普在「通烏門」事件中，眾議院通過彈劾議案，並交由參議院審判，但最終裁定他濫用權力及妨礙國會調查兩項罪名不成立。

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哪個美國總統曾被彈劾？

美國第十七任總統安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）與第四十二任總統克林頓（Bill Clinton）都在眾議院表決中被彈劾，不過參議院均判兩人無罪。至於第三十七任總統尼克遜（Richard Nixon）則在眾議院表決彈劾前已經請辭，彈劾一事不了了之。

特朗普就是第3名遭眾議院彈劾的美國總統，亦是首位兩度遭彈劾的總統，而且更在美國史上4次彈劾中獨占半數。