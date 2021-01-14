美國駐聯合國大使與蔡英文通話　表明支持台灣

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美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）本周原定訪問台灣，但因美國國務院1月12日宣布要集中權力交接的工作而遭取消。克拉夫特1月14日表示，已與台灣總統蔡英文通電話，表明美方對台灣的支持。

克拉夫特在Twitter表示，她14日與蔡英文討論了台灣在多個方面成為世界榜樣，包括台灣在抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），以及在健康、技術和尖端科學領域等方面均取得成功。

她續指，「可惜由於中國的阻撓，台灣未能在包括世界衛生大會在內的聯合國場合分享這些成功。如果疫情大流行教會我們一些事情，那麼其中一部分的答案就是要提供更多資訊、更具透明度。」

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克拉夫特稱已向蔡英文表明，美國與台灣站在一起，並會一直是台灣的朋友和夥伴，及並肩作為民主的支柱。

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