美國駐聯合國大使訪台計劃告吹　蓬佩奧亦取消出訪歐洲

美國國務院1月12日宣布因應權力交接，宣布取消官員外訪計劃，當中包括國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）前往歐洲訪問、以及美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪問台灣的計劃。蓬佩奧同日指責蓋達組織（Al Qaeda）已在伊朗建立新基地，但無提供確鑿的證據。伊朗否認蓬佩奧的說法。

美國國務院的聲明指，由於預計候任總統拜登（Joe Biden）的團隊決定哪些官員以署理形式留任，直到參議院通過新官員任命為止，因此取消本周所有官員外訪計劃，當中包括蓬佩奧的歐洲之旅。

國務院發言人其後表示，取消的行程包括美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原定13日訪台的計劃。

不過路透社同日引述外交消息人士報道，取消行程的其中一個原因是盧森堡（Luxembourg）無意安排外長阿塞爾博恩（Jean Asselborn）與蓬佩奧會面。而蓬佩奧原本訪問比利時布魯塞爾的行程並沒布包括與歐盟官員會面，惟其中消息人士透露，盟友都對華盛頓國會遭衝擊事件感到尷尬。

盧森堡外交部證實蓬佩奧訪問當地的計劃取消，但沒有交代細節。阿塞爾博恩曾在美國國會事件後形容總統特朗普（Donald Trump）是「罪犯」和「政治縱火狂」。

美國國務卿蓬佩奧的最後外訪計劃告吹，有消息指與遭歐盟冷待有關。圖為2020年11月24日，美國務卿蓬佩奧在首都華盛頓見記者。（Reuters）

另外，蓬佩奧同日在華盛頓全國記者協會（National Press Club）出席新聞發布會時稱，提到蓋達組織（Al Qaeda）第二號人物馬斯里（Abu Muhammad al-Masri）。

蓬佩奧說，他首次公開宣布馬斯里2020年8月7日逝世，而他並不奇怪馬斯里會身處伊朗。他表示：「馬斯里在伊朗境內的存在指出我們今天在這裏的原因。（那就是）蓋達組織有了新基地：就是伊朗伊斯蘭共和國。」

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在Twitter上回應：「沒有人上當。所有911恐怖分子都來自蓬佩奧最喜愛的中東目的地，沒人來自伊朗」。