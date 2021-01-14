新冠肺炎︱研究：染疫醫護人員康復　二次感染防護力達83%

英格蘭公共衛生署1月14日於醫學論文檔案網（medRxiv）刊出研究報告，指出感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後康復的醫護人員，大部份人至少有5個月能免於二次感染。不過研究員也警告，部份人仍然可能帶有病毒，並傳染他人。

英格蘭公共衛生署負責「Sarscov2免疫和再度感染評估」（Sarscov2 Immunity & REinfection EvaluatioN，SIREN）的研究員從6,614名研究參加者發現到44宗可能再度感染的病例。2020年6月至11月的5個月期間，參加者採檢抗體都曾驗出陽性反應。

報告作者於這份首度公開的研究報告表示，上述研究結果顯示再次感染的防護力為83%。這份報告尚未經過同行評審。

研究員也警告，雖然抗體可能提供一些防護力，避免再度感染新冠肺炎，但研究下一階段的初期證據顯示部分的人體內病毒含量高，可能會持續傳染他人。

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英國萊斯特大學（Leicester University）榮譽副教授、臨床病毒學家朱利安．鄧（Julian Tang，音譯）說，研究顯示自然感染的防護力「可以與目前的新冠疫苗相比擬」，還說感染後所獲得的免疫力有可能會提升自然防護。

《新英格蘭醫學雜誌》周刊（New England Journal of Medicine）2020年12月刊登的研究發現，幾乎所有於牛津（Oxford）進行研究、曾驗出抗體陽性反應的醫護人員都具有至少6個月的防護力。

朱利安．鄧表示，希望這些研究能讓「許多擔心二次感染新冠肺炎的醫療從業同仁減少焦慮感」。