巴西總統指對科興疫苗提出質疑屬正確︰現在他們看到了真相

路透社報道巴西總統賈爾·博爾索納羅周三表示，他對由科興生物研發的COVID-19疫苗的可靠性提出了批評是正確的，因該疫苗在當地試驗的效果的確令人失望。他向支持者稱，自己因説出真相而被惡意攻擊多個月。

圖為巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro，右）10月22日在巴西利亞擁抱副總統莫朗（左）。（Getty）

週二，聖保羅州的研究人員宣布，該中國疫苗在當地試驗中預防感染的有效率為50.4％-勉强夠得到監管部門的批准，遠低於上周宣布的有效率。

極右翼的前陸軍上將博爾索納羅總統是一位長期的對華鷹派。他曾多次批評由聖保羅布坦坦研究所(Butantan Institute)進行後期測試的科興疫苗是不可信的。他此前曾說，他的政府不會購買中國疫苗，但後來由於對巴西疫苗研發的批評越來越多而放寬了態度。

科興控股生物技術有限公司品牌與公共關係總監劉沛誠介紹，一劑新冠滅活疫苗從實驗室走向市場，需要經過細胞培養、病毒培養、滅活、純化、配比（半成品）、灌裝、包裝七大步驟，每一步還有更多更細致的環節，質控檢測則貫穿全程。

因批評中國疫苗被抨擊多月

路透社駐聖保羅記者報道，博爾索納羅在與住所外的支持者交談時，談到了科興迄今為止的測試結果，稱自己因質疑中國疫苗而遭到不公平的惡意中傷。

「50％很好，是嗎？我因爲評論而遭到這麽多批評，現在他們看到了真相。為疫苗而遭受了四個月的猛烈抨擊。」他說。

當地時間2019年11月14日，金磚國家領導人第十一次會晤在巴西首都巴西利亞舉行。巴西總統博索納羅主持會晤。從左至右依次是俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、巴西總統博索納羅、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪。這是五國領導人合影。（新華社）

儘管如此，博爾索納羅表示，他在批准科興疫苗注射一事沒有沒有任何角色，因為應由聯邦衛生監管機構Anvisa決定是否批准使用。

上週，巴西政府與布坦坦研究所達成了一項協議采購多達1億劑中國疫苗。政府將獲得最初的4,600萬劑，稍後可選擇性購買5,400萬劑。