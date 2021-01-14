新冠肺炎︱世衛專家組兩成員未通過健康檢測　未能順利赴中國武漢

世界衛生組織（World Health Organization）派出15人的專家組前往中國武漢追尋新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒源頭。世衛指，其中13人1月14日順利抵達，另外2人因為未通過測試暫時未能入境。

世衛表示，專家組所有成員從本國出發前已經接受聚合酶連鎖反應測試和抗體測試，全部呈陰性反應。他們抵達新加坡後再接受測試，所有人的聚合酶連鎖反應測試結果呈陰性，但其中二人免疫球蛋白M（IgM）測試結果呈陽性。

兩位專家目前於新加坡再接受免疫球蛋白M和免疫球蛋白G（IgM）測試。至於已經抵達武漢的專家將接受兩周隔離，並同步開始工作。

They were tested again in #Singapore and were all negative for PCR. But two members tested positive for IgM antibodies. They are being retested for both IgM and IgG antibodies.https://t.co/3Yg9UoZ1mx — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021

圖為2021年1月14日，世界衛生組織專家組抵達中國武漢，追尋新冠病毒的源頭。（美聯社）

央視新聞較早前報道，當日11時左右，世界衛生組織專家組到達武漢，將和中國專家一起開展新冠病毒溯源研究工作。報道指，2020年2月和7月，中國兩次邀請世衛專家來華，雙方一起制定全球新冠病毒溯源科學合作計劃的中國部分。