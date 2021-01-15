華府將小米等9間中企列黑名單　禁止美國公民投資

美國總統特朗普（Donald Trump）政府1月14日向中國連番採取行動，國防部將9家中國公司列入與解放軍有關的中國企業制裁名單，其中包括飛機制造商中國商飛（Comac）和手機制造商小米（Xiaomi）。

美國國防部公布新一批名單，包括小米、中國商飛、中微半導體設備、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、高雲半導體、大新華航空、中譯語通、中國航空集團。華府指

指涉事公司為在美國直接或間接運作的「中共軍事企業」。

名單上的公司會受到一項新的美國投資禁令限制，迫使美國投資者在2021年11月11日前出售所持有黑名單公司的股份。

國防部指，中國利用軍民結合政策，以疑似屬於民用的企業、大學及研究計劃為掩護，為解放軍取得先進科技和專業人材，從而實現解放軍現代化的目標。

特朗普在去年11月12日簽署一項行政命令，禁止美國投資者對據稱由中國軍方擁有或控制的中國公司進行證券投資。目前已有35家企業被列入黑名單，當中包括中芯及中國海洋石油。

目前中國駐華盛頓大使館及小米等都未有就報道作出回應。不過有關消息一出，美國上市的小米ADR股價斷崖式插水，凌晨3時前曾低見18.32美元，比前一天收市價跌14.23%，比香港收市跌約9% .