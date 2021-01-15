美國起訴一名MIT教授　指申請資助時未透露與中國關係

美國聯邦檢察官1月14日起訴麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）教授陳剛（Gang Chen），指控對方無透露與中國政府的關係。

麻省（Massachusetts）首府波士頓（Boston）的聯邦檢察官表示，在中國出生的機械工程師兼納米技術專家陳剛在尋求資助時詐騙美國能源部，且沒有在納稅申報表中申報自己在中國的銀行帳戶。

圖為2020年7月08日，鏡頭下位於馬薩諸塞州（Massachusetts）劍橋（Cambridge）的麻省理工學院（MIT）。（Getty）

根據訴狀，陳剛有份促進中國科技發展的各種努力，包括應紐約領事館要求擔任中國的海外專家。

檢察官稱，陳剛還從很多中國實體獲取款項，幫助審查和評估中國家自然科學基金委員會（NNSFC）的撥款申請。但他向能源部及麻省理工學院申請資助時，從未透露他在中國家自然科學基金委員會或其他中國分支機構工作。

檢察部門亦指，自2013年起，陳剛的研究團隊獲多個聯邦部門撥款超過1900萬美元。

目前陳剛的律師並沒有就事件作出回應，MIT則表示對他被捕感到非常痛心，形容對方長期服務研究界，並獲高度尊重。不過MIT同時指出對美國研究遭到不當影響感到嚴重憂慮。