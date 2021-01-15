印尼蘇拉威西島6.2級地震至少34死　印尼專家：餘震或引發海嘯

印尼蘇拉威西島1月15日凌晨發生6.2級地震，震央位於馬傑內（Majene）東北6公里，震源深度10公里。地震已導致最少34人死亡，逾600人受傷，數千人逃離家園。該國專家警告，地震後或會有餘震，而且可能引發海嘯。

地震發生於當地時間1月15日凌晨1時左右，持續約7秒，未有引發海嘯。但它導致多幢民房及建築物損，包括酒店及醫院等。有人埋在瓦礫中。

印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）稱，一所酒店以及西蘇拉威西省長的辦公室嚴重受損，以及電力供應中斷。

位於馬傑內附近的馬穆朱（Mamuju）至少26人罹難。另有8名罹難者在西蘇拉威西的其他地方。

印尼國家抗災署長拉赫曼（Ali Rahman）向法國媒體表示， 死亡人數或會增加，以及很多人被埋在瓦礫中。

印尼氣象、氣候和地球物理局（Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics，BMKG）局長卡爾納瓦蒂（Dwikorita Karnawati）稱，當地或發生強烈餘震。同一地區前一日曾發生5.9級地震，2次強震以來迄今已經錄得最少26次餘震。她也說餘震或會引發海嘯，呼籲民眾警惕以及遷往高地。

印尼亞位處惡名昭彰的太平洋地震帶，它又名「火環」（Ring of Fire），區內地震及火山活動多。

對部分亞洲國家的人來說，地震可能引發的海嘯，勾起有關2004年12月26日發生在蘇門答臘島以西水域的9.3級地震、引發大規模海嘯的恐怖回憶。