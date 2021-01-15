閱兵儀式愈夜愈精彩？　韓媒揭朝鮮夜間「騷肌肉」兩大原因

朝鮮於平壤金日成廣場舉行第八次勞動黨代表大會紀念閱兵儀式。由於是第二次夜間舉行閱兵儀式，外界好奇朝鮮今後是否將夜間舉行閲兵式發展為傳統，並十分關注這種變化的原因。

朝鮮中央廣播電台1月15日報道，最高領導人金正恩、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、朝鮮勞動黨書記趙甬元、勞動黨中央軍事委員會副委員長李秉哲、內閣總理金德訓等幹部一同出席閲兵儀式。

韓國《朝鮮日報》報道，朝鮮於閲兵儀式公開了被推測為「北極星-5型」的新型潛射彈道導彈。這是繼勞動黨建黨75周年紀念閲兵式後，朝鮮時隔三個月再次推出的新潛射導彈。但不同於上次的閲兵儀式，本次閲兵儀式並未公開洲際彈道導彈的照片。

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韓國《News1》1月15日報道指出，金正恩選擇夜間舉行閲兵儀式有兩個原因。

第一，從朝鮮官媒公布的兩次閲兵式照片及視頻來看，朝鮮使用了大量絢麗的煙花和照明設施，將金日成廣場裝飾成一個「完美的舞台」。特別是戰鬥機向天空發射煙花的活動，只有在夜晚才會有「戲劇效果」。

報道稱，經過與韓國總統文在寅的「文金會」以及與美國總統特朗普（Donald Trump）的「特金會」後，金正恩特別關注對宣傳能夠起到的「戲劇效果」。

第二，朝鮮這種做法很可能是為了躲避外國的監視。朝鮮於每次閲兵儀式都會展示新武器，但從朝鮮的立場來看，事先不暴露這些武器非常重要。因為只有於國際社會「閃亮登場」，才能提高外界對朝鮮的關注和新武器的「效果」。因此，若朝鮮於白晝舉行閲兵儀式，很容易被韓國和美國監測到移動路線。