日媒：金正恩「絕密指令」　非親兄妹禁止說Oppa

2021年1月7日，朝鮮勞動黨第八次代表大會在召開第三日主要討論了朝鮮國內的精神建設問題，最高領導人金正恩點名批評國內的「非社會主義」因素。

韓國與朝鮮之間曾有十分活躍的文化交流，但朝鮮政府認為，韓國流行文化給當地社會帶來相當大的衝擊，並不斷出台措施進行管控。圖為2018年4月1日，韓國藝術團在平壤進行演出，藝術團成員拍照留念。（朝中社）

金正恩在會上批評稱，青年同盟等羣眾團體未能盡到自己的使命和本分，並就堅持以思想教育工作為主線加強全同盟為社會主義建設強大力量提出原則性問題。

朝鮮曾在2020年12月上旬連續召開兩次政治局擴大會議，強調「非社會主義」問題。據日本媒體亞洲通訊社2020年12月25日公開金正恩的幾次內部講話顯示，所謂「非社會主義」，主要是指韓流。

日媒公開的絕密文件顯示，金正恩表示，非血親男女之間以Oppa相互稱呼是一種變態行為。Oppa即哥哥，這個詞在韓國社會從原本對家人的稱呼擴大至對略年長男性的稱呼。而這個詞是女性專用詞，因此非血親女性稱呼男性為Oppa會顯得比較親暱。

在朝鮮政府眼裏，女性主動表達親暱是「傷風敗俗」的行為。隨着美國現任總統特朗普（Donald Trump）即將下台，朝美關係前景徹底不明朗，朝鮮必然轉而推進與韓國的關係，為防止民眾在此過程中過於傾向韓國，需要加強思想管理。

金正恩還指出，在青少年的日常語言生活中，模仿、抄襲傀儡話語的現象是一個非常嚴重的國家和社會問題。亞洲通訊社分析稱，這裏的「傀儡政府」無疑是指韓國，因為朝鮮一直認為韓國是美國的傀儡。此外，金正恩親自批評並下達指令，說明當前韓流對朝鮮社會的影響非常大。朝鮮為此還專門出台《反動思想文化排擊法》和《移動通信法》對韓流加以管控。