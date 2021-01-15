新聞教室｜拜登刺激經濟方案：失業補助提高　最低工資增逾1倍

美國候任總統拜登（Joe Biden）1月14日公布約1.9萬億美元刺激經濟方案。他稱需大膽的投資以推動經濟，以及加速新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗分發，使新冠肺炎病毒受到控制。

拜登14日在特拉華州詳述他的「美國救濟計劃」（American Rescue Plan）。計劃包括投入4,150億美元加強針對疫情的應對和疫苗的推出；直接向美國家庭提供合計約1萬億美元的金援；用約4,400億美元支援特別受疫情嚴重影響的小型企業，以及備受疫重擊的社群。

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計劃內容重點如下：

●將200億美元用於實現全民疫苗接種計劃；用500億美元大規則擴大病毒檢測；以1,300億美元協助學校安全重開。

●在個人補助方面，於2020年12月紓困方案發放的600美元上，再發放1,400美元，合共2,000美元。

● 額外的失業保險補助會從現行每周300美元增至400美元，這個安排會延至9月。

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●最低工資從每小時7.25美元提高到15美元。

● 為數以百萬計的工人提供有薪病假和家庭病假（family medical leave），合計共14周。

● 擴大育兒家庭的稅收抵免（Tax Credit），以抵消每年最多8,000美元的照顧兒童的費用。

●向逾100萬間小型企業提供補助金，並批准將約350億美元用於提供低息貸款。

路透社1月14日報道，據拜登過渡政府官員所指，接下來的幾周內會有另一個救援計劃作為「美國救濟計劃」的後續。

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