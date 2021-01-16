美媒：特朗普或在拜登就職早上離開華盛頓

美國總統特朗普（Donald Trump）的任期即將屆滿，其去向仍然是外界關注的焦點。有消息人士1月15日透露，特朗普可能在拜登（Joe Biden）就職當天早上離開華盛頓。

拜登在20日宣誓就任，特朗普易前表明屆時不會參加就職禮。美聯社引述消息人士報道，特朗普當天早上會在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）出席送別議式，預計之後到佛羅里達州的別墅生活，並可能獲有數名白宮幕僚繼續效力。

目前特朗普方面仍未公布他的行程，該名消息人士指，官員正考慮舉行像國事訪問模式的送別活動，包括鋪設紅地毯、護旗隊、軍樂團及21響禮炮致敬等。

另外有多名白宮顧問懇請特朗普按照傳統，在就職禮前一天與候任總統拜登會面，不過有白宮官員向路透社表示，特朗普沒有願意這樣做的意欲。

美國總統特朗普被指煽動支持者在1月6日闖入國會，事件令他遭到民主黨國會議員以煽動叛亂罪彈劾，亦令特朗普成為史上兩度遭國會彈劾的美國總統，圖為1月6日，總統特朗普的支持者闖入國會內，事件最後演變成暴亂。（AP）

特朗普上任四年以來，其言論和政策曾引起不少爭議，更令他成為史上兩度遭彈劾的美國總統。惟他的中東政策就獲多國認同，路透社引述一名白宮高層消息，特朗普15日與摩洛哥駐美國大使阿拉維公主（Princess Lalla Joumala Alaoui）會面時，獲國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）頒贈穆罕默德勳章（Order of Muhammad），表揚他為該國與以色列恢復正常關係的貢獻。