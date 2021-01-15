特朗普幕僚收拾細軟離開白宮　納瓦羅帶走習特會鑲框照片

美國總統特朗普（Donald Trump）的幕僚已經開始撤離白宮。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）1月13日被媒體拍到拿着特朗普和中國國家主席習近平會晤的照片，離開白宮西翼。

圖為2021年1月14日，美國總統特朗普的女兒伊萬卡離開白宮西翼。（路透社）

美國霍士新聞（Fox News）報道，國務院邀請拜登（Joe Biden）和夫人吉爾（Jill Biden）就職典禮前一日入住白宮附近歷史悠久的布萊爾大廈（Blair House）。知情人士說，拜登夫婦已經接受了邀請，延續了候任總統的傳統。

國務院負責監督布萊爾大廈的使用，但通常是由總統向賓客發出邀請。

SPOTTED: Bust of President Abraham Lincoln leaving the West Wing about an hour ago. pic.twitter.com/QOulIk1dQE — Jeremy Art (@cspanJeremy) January 14, 2021

More stuff being moved out of West Wing. This appears to be a stuffed bird. pic.twitter.com/EkUChUDXLC — Jim Acosta (@Acosta) January 14, 2021

彭博社引述知情人士透露，特朗普計劃拜登就職當日飛往佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago），幾位現任白宮官員和女婿庫什納（Jared Kushner）將繼續為他工作。