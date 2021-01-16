新冠肺炎｜拜登公布加快接種疫苗計劃　將動用國防生產法

美國候任總統拜登（Joe Biden）上台在即，如何控制新型冠狀病毒（COVID-19）疫情成為其中一項主要工作。他在1月15日宣布，目標在上任後首100天為國民接種1億劑疫苗。

拜登表示會運用《國防生產法》（Defense Production Act），指示藥廠利用最大手上資源生產疫苗，同時要求各州擴大接種人士類別，由現時的醫護人員及75歲以上人士，拓展至65歲或以上長者、以及患有特定健康問題的較年輕人士。

拜登批評現屆美國政府的分發疫苗進度不理想，承諾自己上任首一百天內為供應1億劑疫苗。（Reuters）

他承諾聯邦政府會與各州增加溝通，避免地方對於疫苗供應數量感到詫異，同時會要求聯邦政府為出動國民警衛隊分發疫苗的州份作出完整補償。

拜登亦指出，當局會為公共醫療體制較差的低收入社區增加疫苗分發量，同時會舉行宣傳活動，鼓勵對疫苗抗拒的人士放下成見而接種。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據顯示，新型冠狀病毒疫情至今已經導致全球超過9300萬人確診，超過200萬人身亡。美國仍是疫情最嚴重的國家，截至15日，當地有2347萬人受感染、最少39萬人病歿。

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