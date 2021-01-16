新冠疫苗｜亞非拉國家疫苗之難仍未解

炎熱的氣候、薄弱的基礎設施、全球競爭，中低收入國家甚至在接受第一劑新冠疫苗之前就面臨着許多挑戰。

在準備國家疫苗接種計劃時，發展中國家都擔心他們無法滿足他們熱切期待的疫苗的分發、注射和儲藏要求。

炎熱天氣下的疫苗挑戰

輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗需要超低溫冷藏：莫德納疫苗需要在零下20攝氏度儲存，而輝瑞疫苗需要在零下70攝氏度儲存。這樣的低溫對於面臨冷藏能力不足的南方國家來說，是很難做到的。

圖為2020年12月10日，美國加州洛杉磯一間醫院將把輝瑞疫苗存放特製雪櫃。（路透社）

據路透社報道，1月11日，塞內加爾（Senegal）疫苗接種項目負責人巴迪亞內（Ousseynou Badiane）表示，塞內加爾沒有能力在超低溫下儲存疫苗，更希望收到在普通冷藏條件下可以保存更長時間的疫苗種類。塞內加爾是疫苗全球獲取機制（COVAX）計劃的受益國，該計劃是世界衛生組織（WHO）牽頭的項目，旨在確保的世界上92個最貧窮國家能公平地獲得疫苗。

這個撒哈拉以南非洲國家的情況代表了環球南方國家的困境，它們炎熱的氣候和不可靠的電力供應加劇了冷庫的缺乏。在塞內加爾現有基建之下，輝瑞公司的疫苗只能儲存七天，以後就會變質，導致該國難以自行規劃和推展這種需要兩劑注射的疫苗接種。

誠然，發展中國家可以尋求獲得不需要如此低溫的疫苗，然而，這將進一步加劇全球對已經稀缺的疫苗的競爭。

儘管英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）、中國科興公司（SinoVac）、國藥集團（Sinopharm）或俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik V）等這類不需要超低溫保存的疫苗的開發商承諾向發展中國家提供產品，但大多數專家都認為，除非製藥公司完全開放其疫苗的知識產權，否則不太可能在2021年生產出足夠的劑量來覆蓋全球。在非洲，COVAX計劃只承諾在初始階段可以確保足夠的劑量以保護20%的人口。

中印帶頭開展「南南團結」

除了世衛組織的全球COVAX項目外，中國和印度也宣傳願意幫助世界發展中經濟體獲取疫苗。

有多種主要疫苗獲得批准或正在開發的中國已表示，國家會將其疫苗作為「全球公共產品」,而這承諾受到了發展中國家的歡迎。中國外交部長王毅在最近的非洲之行中重申了這一承諾，表示非洲正在進行中國主導的多個疫苗項目。

非洲島國塞舌爾（Republic of Seychelles）已經開始用國藥集團的疫苗接種其民眾，並且埃及和摩洛哥也下了訂單。於此之外，為了幫助疫苗在非洲的交付，去年12月，阿里巴巴公司建立了從深圳到埃塞俄比亞國（Ethiopia）亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）的冷鏈疫苗空中橋樑。埃及也表示有興趣建立不需要超低溫儲存的國藥集團疫苗的本地工廠。

#2020Roundup In 2020, #China and #Africa stand together to combat the coronavirus epidemic. 7 Chinese medical teams were dispatched to 15 African countries to assist the fight. Unity is strength! pic.twitter.com/hF1y0dvpn7 — 吴鹏 Wu Peng (@WuPeng_MFAChina) January 1, 2021

另外，印度正在利用其作為疫苗生產大國的優勢來提高全球疫苗供應量。全球60%的疫苗是在印度生產的，它最大的生產商印度血清研究所（Serum Institute of India）表示，它每月已經可以生產出六千萬到七千萬劑疫苗。

根據英國廣播公司（BBC）的報道，印度血清研究所已經承諾向COVAX計劃提供2億劑疫苗，並在未來一年內可能再提供9億劑。印度還達成了向沙特阿拉伯、緬甸和摩洛哥提供疫苗的協議，而且尼泊爾、巴西和斯里蘭卡也有意獲得印度製造的疫苗。

接受美國之音（Voice of America）採訪時，杜克創新全球衛生中心助理主任泰勒（Andrea D. Taylor）表示：「印度在這方面的領導地位可能會改變發展中國家新冠疫苗分銷的傳統遊戲規則，首先是他們打算生產的疫苗數量龐大。」

"We will also export our vaccine to other countries": Adar Poonawala, CEO, Serum institute of India #Covishield pic.twitter.com/Sr8m9orWik — NDTV (@ndtv) January 12, 2021

印度也意識到發展中國家面臨的物流挑戰。在1月12日舉行的發布會上，該國生物技術部部長斯瓦魯普（Renu Swarup）表示，目前正在開發的所有印度疫苗都將致力於在2至8攝氏度的溫度下儲存，以便適應發展中國家廣泛可用的運輸方式。

發展中國家的疫苗前景坎坷

儘管亞洲兩大巨頭在疫苗方面向亞非拉國家提供了支持，但未來仍然存在許多挑戰。巴西當局在1月12日宣布，中國科興疫苗有效率為50.38%，闡明了此前公告的數據。雖然此有效率已高於歐美藥物監管機構對新冠疫苗的要求，但這已給原本準備分銷該疫苗的發展中國家埋下了疑慮，包括巴西、菲律賓和印度尼西亞。

印尼在1月11日批准了科興疫苗，並在1月13日開始推廣，總統佐科維多多（Joko Widodo）接受第一針。然而，鑑於有效率的新消息，專家們警告說，過於依靠接種疫苗來結束疫情，最終可能會使情況變得更糟。印尼戰略發展倡議中心（Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives）研究員赫林達（Olivia Herlinda）表示，政府在決定注重群體免疫力時沒有考慮到疫苗的有效率和病毒繁殖率，並她重申在整個2021年都會需要繼續進行社交疏離和其他抗議措施。

而且至於等待印度製造的疫苗的國家，可能要到今年下半年才能收到。印度的病例數僅次於美國，而印度血清研究所負責人已明確表示，他們將首先集中精力向印度人提供疫苗。印度政府提出，將首先爭取在今年7月底前為其優先名單上的三億人接種疫苗。