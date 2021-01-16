新冠肺炎｜英國關閉旅遊走廊　入境者須持檢測陰性證明

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月15日表示，為防止新型冠狀病毒（COVID-19）變異，當地在18日凌晨4點起關閉所有旅行走廊。他亦警告民眾在購物時，觸碰貨物或有感染風險。

約翰遜表示，新措施將要求任何從國外飛抵英國的人都必須在出發前出示72小時内測試的新冠病毒陰性證明，抵步後須接受最多10天的隔離檢疫，或是在5天後證實對病毒呈陰性為止。

他指出，有關措施會最少維持至2月15日，並適用於包括英國和愛爾蘭國民在內的旅客，拒絕遵守規定而入境的人將面臨罰款，當局會加強邊境執法。

英國在去年7月開放旅行走廊，讓從新冠病例較少的一些國家/地區來的人抵英時豁免隔離。不過隨着巴西發現新變種病毒後，英國在15日起已禁止來自南美和葡萄牙的旅客入境。

英國新冠肺炎疫情：圖為1月8日位於倫敦聖保羅座堂附近、已在放租的辦公室。（AP）

非買勿動

另外，英國《太陽報》（The Sun）同日報道，約翰遜敦促國民，除非決定買，否則勿在超市拿起商品，指病毒不但會在超市排隊距離太近時傳播，接觸受感染人士碰過的貨品都會有風險。超市連鎖Asda此前就在網站告誡購物者「勿碰」並「只拿起您打算買的東西」。

目前英國購物人士已被要求在排隊時保持至少一米距離，商店亦實施人流限制，Tesco，Aldi，Morrison和Sainsbury等超市連鎖都已强制顧客戴口罩才准入內。

當地的疫情持續增加，在過去24小時內，全國新增55,761例新感染病例，再多1,280人喪生。截至1月14日，英國共有超過323萬人接種首劑疫苗。

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