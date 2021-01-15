新冠肺炎｜美國發現新變種變毒　2020年5月見於德州

美國俄亥俄州科學家1月13日宣布發現一種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土變種病毒株20C-US。研究團隊稱它是美國特有的，並在美國的個案中佔主導地位，國內約一半個案患者感染這病毒。

它是B.1.2病毒株的新變種，所幸迄今尚未廣泛傳播到其他國家或地區。

它可能會證實，美國是繼英國及南非之後，出現新變種病毒的地方。

由南伊利諾伊大學卡本代爾分校（Southern Illinois University Carbondale）率領的研究團隊14日稱他們找到的、最新的美國變種冠狀病毒株20C-US，2020年5月下旬在德州出現。他們稱它或是比其他變種更具傳染力的病毒株。

美國疾病控制和預防中心（CDC）尚未將20C-US列為新興變種病毒株。

▼想知道美國民眾及政治領袖在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 14 + 14 + 14

已發生至少2次變異

南伊利諾伊大學卡本代爾分校的化學及生物化學副教授加尼翁（Keith Gagnon）稱，20C-US在2020年5月出現後發生至少2次變異，現已為美國中西部上方最普遍的病毒株。

他也指出，20C-US出現時機恰逢美國疫情第二、三波高峰，此外有數百種變種存在，20C-US卻能取得主導地位，意味它可能比其他變種病毒株更容易傳播。

他說基於目前病毒變異的情況，不認為它會大幅影響疫苗的有效性。不過他也說病毒在持續進化，而自從5月以來，它已達成3個突變，他說：「這仍然有很多未知數」。

研究團隊11日已將這個發現提交給生物學預印本資料庫BioRxiv，同儕正在對它進行審查。