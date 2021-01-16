新冠肺炎｜拜登任命FDA前局長　負責加速疫苗推廣計劃

美國當選總統拜登（Joe Biden）過渡團隊1月15日宣布，美國食品和藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）將會入閣，負責協調全美的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗接種計劃。

拜登過渡團隊指，凱斯勒是兒科醫生和律師，曾在老布殊（George H. W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）總統執政時代出任FDA局長，目前是拜登過渡團隊抗疫政策工作組聯合主席。

FDA前局長凱斯勒獲拜登任命為新冠疫苗接種項目負責人。圖為他在1997年於白宮會見傳媒。（Reuters）

拜登過渡委員會發言人表示，凱斯勒會與「曲速」行動（Operation Warp Speed）現任營運總監佩納上將（Gen. Gustave F. Perna）共同負責有關計劃，前者的職責將涵蓋疫苗和治療藥物的生產、分銷以及安全性和有效性。

現任總統特朗普（Donald Trump）政府曾承諾在2020年底為2,000萬人接種疫苗，但據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，截至1月14日，當地接種人數剛剛超過1,100萬。拜登批評進度緩慢，承諾在上任後下令增加生產注射器和其他用品，同時定下在首100天內為民眾接種1億劑疫苗。

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