「重返亞洲」推手坎貝爾將加入拜登政府　主管亞洲事務

美國候任總統拜登（Joe Biden）過渡團隊1月13日公布，前總統奧巴馬（Barack Obama）「重返亞洲」戰略的推手坎貝爾（Kurt Campbell）將出任白宮國家安全委員會印度太平洋事務協調員，主管亞洲事務，包括對華關係。

63歲的坎貝爾於奧巴馬時期出任負責東亞和太平洋事務的助理國務卿。離開政府後經營顧問公司亞洲集團（Asia Group），並為拜登擔任顧問。他是智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的共同創辦人。

圖為2019年5月23日，亞洲集會主席坎貝爾於北京出席中國發展論壇。（路透社）

坎貝爾將成為拜登的「亞洲沙皇」。他於2016年出版的書《The Pivot》提出亞洲戰略，認為面對中國的崛起，美國應該加強現有盟友關係，並與印度和印尼等國家建立更緊密關係。他曾讚揚現任總統特朗普（Donald Trump）部份對朝策略，並支持特朗普政府部份對華強硬立場。不過他同時批評特朗普未能充分參與地區事務，並損害與主要盟友如日韓的關係。

坎貝爾本周於雜誌《外交》（Foreign Affairs）刊文，指美國需要認真重新參與亞洲事務，並且建立專門聯盟和夥伴關係，應對中國威脅和維持現有秩序。他也贊成維持對台灣的堅定支持。他曾表示，兩黨需要聯手應對中國問題，指華府必須打破外界對「美國急劇衰落」的觀念。