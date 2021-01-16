德國基民盟選舉拉舍特當選黨魁　忠實「默粉」預料延續默克爾路線

德國執政的基督教民主聯盟（CDU）1月16日在黨代表大會選舉新主席，北萊茵－威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）州長拉舍特（Armin Laschet）當選，他將有機會在秋天大選角逐聯邦總理寶座，成為現任總理默克爾（Angela Merkel）的接班人。

圖為1月16日北萊茵－威斯特法倫州州長拉舍特在出席基督教民主聯盟全國代表大會時發言。（AP）

基民盟黨代表大會受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，會改在網上舉行，1,001位黨代表透過電腦投票。拉舍特以521票比466票擊敗對手默茨（Friedrich Merz）。

第三名候選人、國會外交委員會主席勒特根（Norbert Röttgen）已在第一輪投票出局。

拉舍特自2017年起，在全國人口最多的北萊茵－威斯特法倫州擔任州長。他是天主教徒、3位候選人中唯一一位有擔任管治職位者。

他被視為默克爾的忠實支持者，曾在2015年時公開支持默克爾開放讓移民入德。他曾在競選活動中指出，改變黨的路線會對外「發出完全錯誤的訊息」。

他在勝利演說中表示：「我會做盡任何事去令我們今年團結在一起……以及確保下一屆德國總理會來自聯盟（基民盟／基社盟）。」