NASA無人登月計劃會延遲？史上最強火箭引擎點火逾1分後極速收檔

美國太空總署（NASA）為了今年11月的無人登月計畫，於美東時間16日17時30分在密西西比州斯滕尼斯太空中心（Stennis Space Center）測試一枚「超大火箭」（megarocket）的引擎，不過，在點燃4個引擎後，原本計劃讓引擎發動8分鐘，模擬火箭進入軌道，但在引擎發動1分15秒後就草草結束測試。（編按：正常應約為4分鐘）

這枚超大火箭為NASA的新載運火箭「太空發射系統」 （Space Launch System），簡稱SLS火箭，NASA將用這枚火箭完成「阿緹蜜絲」（Artemis）計劃，特朗普政府的目標是在2024年之前載著美國太空人重返月球。

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SLS火箭預定在今年11月進行處女航，成為人類向太空發射的最強大火箭，屆時將把美國新一代太空船「獵戶座太空船」（Orion）送上月球軌道。

這是NASA和引擎製造廠商波音公司第8次，也是最後一次進行引擎測試的「綠跑」（Green Run）計劃。現在測試提早結束，不清楚是否還要再測試一次，因此，預定11月進行的SLS火箭處女航可能要延到明年。

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這次引擎測試是4個RS-25引擎首次同時點燃。針對測試提早結束，NASA工程師卡諾拉（Alex Cagnola）表示：「我們成功點燃引擎，在我們發動引擎的頭一分鐘，開始推進火箭，我們得到很好的數據，我們必須克服某些障礙才能讓引擎繼續運轉，但測試團隊看到一些他們不想看到的數據，提前關閉引擎。」

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