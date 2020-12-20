【哈勃太空望遠鏡30周年】美國太空總署（NASA）發布了一套其50張哈勃拍攝的超高清圖片，以慶祝此太空望遠鏡今年舉行的30周年紀念活動。此批新圖片展示30個「寶石星體」，由行星星雲到星系，形狀色彩千變萬化，靚到難以置信，張張都可以做電腦桌面或手機Wallpapers，揭露了廣大宇宙的多樣又驚異的美態。

美國太空總署（NASA）上周首次公布了50多張新圖片，是由哈勃太空望遠鏡拍攝的30個不同「寶石天體」，捕捉了星團、星雲、星系等壯麗又變化多端的宇宙景象。這些星體圖像將被加入至《科德韋爾深空天體表》（Caldwell Catalogue），供天文愛好者參考，再以自己的方法（部份天體的光亮度充足，肉眼已可觀測）嘗試欣賞。

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👇👇👇哈勃太空望遠鏡30周年｜Caldwell 1至57天體高清寫真👇👇👇

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👇👇👇哈勃太空望遠鏡30周年｜Caldwell 58至109天體高清寫真👇👇👇

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更多精彩哈勃寶石天體超高清寫真：科德韋爾深空天體表NASA哈勃網上相簿@Flickr

資料來源：NASA（1/2）、Go Astronomy、Engadget、cnBeta、科德韋爾深空天體表@Wikipedia維基百科

同場加映👍：木星合土星冬至12.21上演

12月14日雙子座流星雨外，另一2020年壓軸天文戲碼必睇是鼎鼎大名的「土木相合」！發生時，從地球上的主觀角度向天望會見到木星和土星在視覺上極為靠近、連成一線，宛如交會重疊並合體！

如此奇異天文現象20年一遇，今年錯過下次要等2040年才有得看了！（香港01美術部製圖）

「土木相合」即木星合土星，是超級罕見的天文現象，大約每19至20年才見一次。今年冬至，更是兩顆星最接近的一次。對上一次如此相近已要追溯至1226年，時為南宋。

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同場再加映👍：蝴蝶星雲高清圖曝光

早前歐洲南天文台（The European Southern Observatory／ESO）的超級望遠鏡，拍攝到銀河系中一個大型蝴蝶狀氣泡的壯麗照片。據知那是名為NGC 2899的蝴蝶星雲。

（香港01美術部製圖）

NGC 2899蝴蝶星雲高清圖像係由位於智利的8.2米長甚大望遠鏡（VLT）拍攝，經FORS儀器捕獲。作為行星狀星雲，NGC 2899散發的氣泡看來像似一隻蝴蝶，結構對稱、色彩美麗、圖案複雜。此類天體從未被拍攝到如此驚人的細節，整個行星狀星雲淡化外緣的發光非常耀眼，甚至蓋過背景恆星。

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同場再三加映👍：「獵戶座GW幻想三連星」圖片超級震撼

位於智利北部阿塔卡瑪沙漠的「ALMA望遠鏡陣列」幾年前被評為地表最大天文望遠鏡，一直為人類研究外太空提供好多珍貴資料及圖像。近日透過這個號稱比哈勃望遠鏡精確10倍的儀器，又有一幅精彩宇宙新作公開，就是這張名為「幻想三連星」的圖片。

（香港01美術部製圖）

外國科學雜誌《Science》轉載了歐洲南天文台（ESO）利用ALMA望遠鏡數據造出的「獵戶座GW（GW Orionis）幻想三連星」圖片，看見這幅像天球儀一樣壯麗的星雲圖，好多網民都表示驚訝，大家都好奇到底是怎樣拍到？但原來這張圖並非直接「拍」下來，當然也不是無中生有地虛構，是研究人員經過11年的觀察，再把ESO超大型望遠鏡VLT裝置「SPHERE」及ALMA望遠鏡拍到的圖像數據結合，才能得出這張如此不可思議的圖片，可說是人類天文學的心血結晶。

歐洲南天文台（ESO）利用ALMA望遠鏡數據造出的「獵戶座GW（GW Orionis）幻想三連星」圖片令網民驚訝。(圖片來源：ESO/Exeter/Kraus et al./L. Calçada)

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同場加映之四👍：太陽黑子真面目令人意想不到

「太陽黑子」大家聽得多，可能會以為只是太陽上面的一個小黑點，但到底實際是怎樣？

（香港01美術部製圖）

近日德國科學家就以歐洲最大的天文望遠鏡，拍下號稱史上最高清最近距離的太陽黑子圖像，其實正樣子實在令人大開眼界。

👇👇👇點下圖看太陽黑子真面目及更多精彩宇宙照片👇👇👇

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同場五度加映👍：NASA火星4K超高清相揭環境氣候

英國紀錄片團隊ElderFox Documentaries近日把數千張高達18億像素的NASA一手火星相片，匯集製作成長10分鐘的超高清4K火星片，其地表、廣闊沙漠、巨大沙丘、天空都一覽無遺，號稱是火星上最逼真體驗😍

（香港01美術部製圖）

另外，歐洲太空總署（ESA）火星快車號（Mars Express）拍攝到火星的Arsia Mons火山上，形成了神秘雲團，揭示了火星上的特殊現象。

👇👇👇 史上最高清火星地貌相 + 神秘雲團解構 👇👇👇

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