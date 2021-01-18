新冠疫苗｜挪威因應接種輝瑞疫苗後死亡個案　修改接種指引

美國輝瑞藥廠與德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗被指與挪威一些接種後死亡的個案有關。挪威累計有29人在接種新冠肺炎疫苗後死亡。挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency，NoMA）醫療總監馬德森（Steinar Madsen）宣布，就誰應接種疫苗改變指引。

NoMA主任醫生Sigurd Hortemo稱，評估結果指出，mRNA疫苗最普遍的不良反應，例如發燒及惡心，或導致一些脆弱的病人死亡。

在13名接種後死亡者遺體已剖驗之際，挪威公共衞生研究所（National Institute of Public Health）更新接種疫苗的指引。

指引寫道：「對於那些（健康）最是嚴重地脆弱的人，即使相對溫和的疫苗副作用都可有最嚴重的後果。對那些剩餘壽命很短的人，（注射）疫苗的益處可能是微小以及無關重要的。」

馬德森稱：「醫生現時應小心考慮誰該接種。那些非常脆弱以及大限將至者，可在經過個別評估後接種。」

他稱：「在挪威的護老院，每周約400人去世。所有在疫苗接種進行期間與之有關的個案都已被小心評估，沒有迹象顯示，疫苗導致他們死亡。」

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