新聞背後｜挪威多宗接種疫苗死亡事件　我們應如何看待？

挪威在開展新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種，但出現了多宗死亡事件。4.2萬名長者在接種後，有29人意外死亡。當局認定死亡事件與接種疫苗有關，懷疑疫苗的副作用導致長者的長期病患加劇，促成意外。

圖為1月15日，英國利奇菲爾德一個疫苗注射中心。疫苗優先讓長者接種。（Reuters）

挪威目前正在接種的是由美國輝瑞製藥及德國生物新技術公司（BioNTech）合作開發的疫苗，挪威優先讓前線工作人員與長者接種。至1月16日，共有29名長者在接種疫苗後死亡。

當局已評估其中13宗死亡個案，所有死者均有長期病患，而他們都在接種後出現預期的副作用，包括惡心、嘔吐和發燒，當局懷疑接種後或令其原有病情惡化，導致死亡。

挪威因此決定修改接種疫苗的建議，指出儘管疫苗風險十分小，但對於一些本來健康狀況已不佳的老年人，身體虛弱下接種疫苗或會令副作用加劇，同時讓是否接種交由醫生決定。

接種疫苗後的副作用十分常見，由最輕微的只是手臂朣痛，到輕微發燒或出現感冒症狀等都有，只有在極罕有的情況下才會出現嚴重反應。新冠疫苗亦不例外，而事實目前不論是輝瑞疫苗、科興疫苗或是其他疫苗，在臨床實驗中都有類似的報告，接種者或會出現發燒情況，只是絕大部分都會很快消退。

圖為1月15日，一樽的莫德納新冠疫苗。不論是哪支疫苗，在接種後都有機會出現副作用。（Reuters）

韓流感疫苗恐慌

若把疫苗的副作用反應當成機率計算，當進行大規模的全民接種時，出現的機會便會相對提高。而另一情況是當疫苗大量應用在老齡人身上，會出現很多無法預測的情況。以韓國2020年的流感疫苗恐慌事件為例，韓國當時為防止新冠疫情連同流感同時夾擊導致疫情惡化，決定積極推廣流感接種，為3000萬人接種疫苗，但結果在10月期間一度出現多人懷疑接種後死亡，造成恐慌。

死者絕大部分均是70歲以上長者，當局調查認為死者大部分死於自身病患，如中風或心臟病發死亡，而其中更有是自殺。政府決定繼續進行接種計劃，而死亡人數上升至百人後沒再增加，事件亦就此告一段落。

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首爾嘉泉大學（Gachon University）的預防醫學教授鄭在勛（音譯）在《韓國醫學科學雜誌》（Journal of Korean Medical Science）發表文章，引述2013年的一分相關研究，指出年齡在75歲至84歲之間的美國人中，每10萬人中有23人在接種疫苗一周內死亡，原因各種各樣，認為不應把接種疫苗和正常死亡事件過分敏感看待。

新冠疫苗亦將在全國各地進行大規模接種，有專家已指出需預備同類的事件發生，以免恐懼與流言破壞人民對疫苗的信心，影響疫情對抗。